O médio ofensivo, de 25 anos, foi operado sob a supervisão do departamento médico do Barcelona, depois de se ter lesionado no embate com o Atlético de Madrid (1-1), em 24 de novembro, na qual foi totalista, apesar de estar em inferioridade física.

Para Rafinha, que já sofreu duas lesões graves no joelho, em 2015 e 2017, o longo período de recuperação significa o fim da época, só devendo regressar à competição na próxima temporada.

Lusa