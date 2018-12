Benfica com várias mexidas nos convocados para o jogo com o Paços

Os três jogadores foram os únicos que alinharam de início no último jogo da equipa lisboeta, com o Feirense (4-0), para o campeonato, que ficaram de fora dos eleitos do treinador Rui Vitória, que voltou a convocar o guarda-redes Varela, os defesas Yuri Ribeiro e Conti e o avançado Castillo.

Yuri Ribeiro esteve afastado das últimas três partidas do Benfica, devido a uma lesão sofrida ao serviço da seleção portuguesa de sub-21, enquanto o guarda-redes Varela, o defesa argentino Conti e o avançado chileno Castillo não tem sido utilizados por Rui Vitória por opção técnica.

Devido a limitações físicas, o técnico dos encarnados não pode contar com o avançado Salvio, a contas com uma lesão muscular na zona abdominal, nem com o defesa Ebuehi, que recupera de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O Benfica, segundo classificado do Grupo A - liderado pelo Desportivo das Aves -, recebe esta quarta-feira no Estádio da Luz, às 20:15, o Paços de Ferreira, líder da II Liga e terceiro posicionado do agrupamento, em jogo da segunda jornada, que será arbitrado por António Nobre.

Lista de 19 convocados:

Guarda-redes: Svilar e Varela.

Defesas: Conti, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Jardel e André Almeida.

Médios: Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Krovinovic, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson.

Avançados: Jonas, Seferovic e Castillo.

Lusa