Benfica recebe hoje o Paços de Ferreira na Taça da Liga

Um triunfo no Estádio da Luz deixa o Benfica, que já venceu a competição por sete vezes, no topo do agrupamento e com dois pontos de vantagem sobre o Desportivo das Aves, adversário na terceira e decisiva jornada.

Depois do triunfo sobre o Feirense (4-0) no sábado, para o campeonato, a formação de Rui Vitória volta a 'prestar provas' perante os adeptos 'encarnados', uma semana depois de o técnico ter ficado muito perto de abandonar o comando da equipa.

Por seu lado, o Paços de Ferreira, que lidera a II Liga, está obrigado a vencer para ainda ter alguma esperança de poder seguir em frente na competição. Agora comandados por Vítor Oliveira, os pacenses foram finalistas vencidos em 2010/11, numa altura em que Rui Vitória era o treinador.

Na primeira jornada, o Benfica venceu em casa o Rio Ave, por 2-1, enquanto o Paços de Ferreira empatou a zero na receção ao Desportivo das Aves.A formação da Vila das Aves já disputou a segunda ronda, tendo batido o Rio Ave, por 3-0.O Benfica-Paços de Ferreira está agendado para as 20:15.

