Seferovic (11') e João Félix (44') fizeram os golos do triunfo encarnado diante do líder da II Liga.

Com esta vitória, o Benfica sobe à liderança do grupo A, com 6 pontos, mais dois que o Desportivo das Aves.

Na próxima jornada, a terceira e última desta fase, Aves e Benfica medem forças na luta por uma vaga na final four. O jogo está agendado para dia 28 de dezembro, às 21h15, na Vila das Aves.