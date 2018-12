Ex-jogador alemão confessa que a mulher fazia testes físicos por ele

"Dão-te um relógio que mede a frequência cardíaca e que armazena todos os dados de exercício físico. E como a minha mulher é muito atlética, fez algumas corridas com o relógio, com as minhas especificações. Fê-lo tão bem que ninguém deu conta", explicou o ex-avançado alemão.

"Nunca fiz 100% dos exercícios nos períodos de preparação. Nem uma vez", confessou.

Kiessling, de 34 anos, retirou-se dos relvados na última temporada, depois de 12 anos no Bayer Leverkusen e, desde outubro, trabalha como assistente de Rudi Völler, diretor desportivo do clube.