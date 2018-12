Rali de Portugal de 2019 entre 30 de maio e 2 de junho

O calendário foi ratificado na reunião do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel, que decorre durante a Assembleia Geral anual daquela entidade, na cidade russa de São Petersburgo.

A prova portuguesa será a sétima de 14 rondas do Mundial de Ralis do próximo ano, que terá mais uma prova do que nos últimos anos. O rali do Chile disputa-se de 9 a 12 de maio, duas semanas depois da prova argentina, fazendo avançar a jornada do Automóvel Clube de Portugal uma semana.

O Conselho Mundial da FIA aprovou ainda os restantes calendários mundiais. A Fórmula 1 terá 21 provas, como este ano, mas termina uma semana mais tarde, em 1 de dezembro, em Abu Dhabi.

Ao todo, Portugal tem 10 provas pontuáveis para eventos internacionais já confirmadas. Para além do Rali de Portugal, a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) regressa ao norte do país, com Vila Real a acolher Tiago Monteiro e companhia em 7 de julho.

O Rali dos Açores, de 21 a 23 de março, abre o Campeonato Europeu de Ralis, sendo a primeira de oito provas.

Já na Taça Ibérica de Ralis, o Serras de Fafe, o Vinho Madeira e o Casinos do Algarve são os três ralis pontuáveis.

No todo-o-terreno, a Baja de Portalegre encerra a Taça do Mundo FIA de Bajas, de 24 a 26 de outubro.

No campeonato FIA Elétrico e de Novas Energias, Oeiras volta a acolher o Eco Rally, quarta de 13 provas previstas.

A Rampa Internacional da Falperra, em Braga, de 10 a 12 de maio, é a terceira ronda do Campeonato da Europa de Montanha.

O Estoril acolhe a derradeira prova do Troféu Lurani de Fórmula Junior, nos dias 12 e 13 de outubro.

Foi ainda confirmada a saída de Montalegre do calendário mundial de ralicrosse, para a entrada de Abu Dhabi. Nesta modalidade, também os Estados Unidos saíram.

No entanto, o circuito transmontano deverá acolher uma outra prova internacional, de uma nova competição europeia, a confirmar nos próximos dias.



Lusa