O médio Battaglia foi operado há um mês a uma rotura de ligamentos do joelho direito, enquanto Raphinha sofreu uma lesão muscular.

A equipa de Marcel Keizer volta a treinar amanhã, quinta-feira. O jogo, com o Desportivo das Aves, a contar para a 12.ª jornada do campeonato, realiza-se no domingo, no estádio José Alvalade.