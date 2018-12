Guarda-redes Eduardo eleito pela Liga holandesa para a equipa de novembro

O guarda-redes internacional português Eduardo, do Vitesse, foi esta quinta-feira eleito pela Liga Holandesa de futebol para a equipa do mês de novembro, anunciou o campeonato na rede social Twitter.

Nas quatro jornadas realizadas, Eduardo, 36 vezes internacional 'AA', foi sempre titular e totalista, com o saldo de duas vitórias, em casa do Willem II (3-1) e com o Utrecht (2-1), um empate com o FC Emmen (1-1) e uma derrota contra o PSV (1-0).

Emprestado pelo Chelsea, o ex-guarda-redes de Sporting de Braga, Benfica, Beira-Mar e Vitória de Setúbal, de 36 anos, foi opção inicial em 19 jogos, em todas as provas, falhando apenas o jogo da primeira ronda da Taça da Holanda.

Após 14 jornadas, o Vitesse segue no sexto lugar do campeonato holandês, a 17 pontos do líder PSV Eindhoven.

Lusa