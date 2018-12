Guarda-redes do Sporting é candidato a melhor do mundo nos prémios de futsal

O brasileiro Guitta, jogador do Sporting, está entre os nomeados para melhor guarda-redes de futsal do mundo, segundo a lista divulgada esta quinta-feira pela Futsal Planet e cujos vencedores serão conhecidos em 31 de dezembro.

Guitta, de 31 anos, concorre a melhor do mundo na sua posição com Aksentijevic (Sérvia), Careca (Brasil), Higuita (Brasil), vencedor em 2016 e 2015, Jesús Herrero (Espanha), Kaluza (Polónia), Mammarella (Itália), Samini (Irão), Ho Van Y (Vietname) e Zamtaradze (Rússia).

Ana Catarina Pereira e Fifó nomeadas para melhor guarda-redes e melhor jogadora

Na quarta-feira, o Futsal Planet já tinha divulgado as nomeadas para melhor guarda-redes e melhor jogadora, categorias em que estão indicadas as internacionais portuguesas Ana Catarina Pereira e Fifó, ambas do Benfica.

Os prémios Futsal Planet distinguem os melhores jogadores, treinadores, equipas e árbitros da modalidade do respetivo ano.

No domingo é esperado o anúncio dos candidatos a melhor jogador do mundo, distinção que o internacional português Ricardinho recebeu por cinco vezes, em 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Lusa