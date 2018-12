Joe Gomez desfalca Liverpool devido a fratura na perna

O defesa Joe Gomez, do Liverpool, vai ficar de fora por seis semanas, devido a uma fratura na perna esquerda, sofrida num jogo do campeonato inglês de futebol, anunciaram esta quinta-feira os reds na página oficial na Internet.

"O Liverpool pode confirmar que Joe Gomez sofreu uma fratura na perna esquerda durante a vitória por 3-1 com o Burnley, na noite de quarta-feira", diz o comunicado.

Gomez foi substituído aos 23 minutos, por Trent Alexander-Arnold, depois de ter colidido com os cartazes publicitários.

"A lesão de Gomez foi hoje avaliada pela equipa médica. As indicações iniciais sugerem que o jogador de 21 anos vai enfrentar um período de até seis semanas fora da ação, dependendo de como o tratamento e a reabilitação progredirem", explicou o Liverpool.

Gomez, que foi titular em 12 dos 15 jogos do Liverpool no campeonato e em quatro dos cinco na Champions, poderá, assim, falhar os próximos 10 jogos do Liverpool, em todas as competições.

Em destaque, está o encontro da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que vai decidir o futuro dos 'reds' nas competições europeias, com o Nápoles, em 11 de dezembro.

Para a Liga Inglesa, o Liverpool defronta, entre outros, o Manchester United, de José Mourinho, o Wolverhampton, de Nuno Espirito Santo, o Arsenal e o líder Manchester City.

Após 15 jornadas, o Liverpool está no segundo lugar da Premier League, a dois pontos dos citizens, de Bernardo Silva, e em terceiro no Grupo C da Liga dos Campeões, a três do Nápoles, de Mário Rui, e dois do Paris Saint-Germain, sendo que caiu na terceira ronda da Taça da Liga (1-2 com o Chelsea).



Lusa