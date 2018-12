Presidente da federação peruana de futebol em prisão preventiva

A justiça do Peru colocou esta quinta-feira em prisão preventiva, o presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), Edwin Oviedo, suspeito de estar "ligado a uma rede de corrupção" descoberta em julho, anunciou o Ministério Público.

"A detenção de Oviedo, por um período de quinze dias, foi autorizada e foram agendadas buscas domiciliárias", informou o responsável pela luta contra o crime organizado no Peru, Jorge Chávez.

A liderança de Oviedo na federação peruana coincidiu com o ressurgimento da seleção de futebol, que, sob o comando do treinador argentino Ricardo Gareca, conseguiu o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo de 2018, pela primeira vez em 36 anos.