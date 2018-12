Seleção masculina e feminina de sub-18 de futsal nomeadas para melhores do mundo

A seleção portuguesa masculina de futsal e a representação feminina de sub-18 estão entre as nomeadas para o prémio de melhor equipa nacional do mundo, cujo vencedor será conhecido em 31 de dezembro, divulgou esta sexta-feira a Futsal Planet.



A seleção principal masculina, que conquistou pela primeira vez o Campeonato da Europa, em 2018, regressa à lista de nomeados após um ano de ausência, depois de ter sido quinta posicionada em 2016, ano em que terminou o Mundial no quarto lugar.



A equipa feminina de sub-18 encontra-se na lista devido à vitória inédita nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, nos quais conquistou a medalha de ouro, ao derrotar na final a congénere japonesa, por 4-1.



Os restantes nomeados são as seleções seniores masculinas do Brasil, atual detentora do galardão, Irão, Japão, Rússia e Espanha, a seleção sénior feminina iraniana e as seleções jovens brasileiras de sub-18 masculina e sub-20 feminina.



Na quarta-feira, o Futsal Planet já tinha divulgado as nomeadas para melhor guarda-redes e melhor jogadora, categorias em que estão indicadas as internacionais portuguesas Ana Catarina Pereira e Fifó, ambas do Benfica.

O brasileiro Guitta, do Sporting, também figura entre os nomeados na categoria de melhor guarda-redes masculino do mundo, divulgados na quinta-feira.



Os prémios Futsal Planet distinguem os melhores jogadores, treinadores, equipas e árbitros da modalidade do respetivo ano. No domingo é esperado o anúncio dos candidatos a melhor jogador do mundo, distinção que o internacional português Ricardinho recebeu por cinco vezes, em 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017.