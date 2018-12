Liverpool na liderança da Premier League com goleada e três golos de Salah

O Liverpool subiu provisoriamente ao topo da liga inglesa de futebol, depois de golear fora o Bournemouth, por 4-0, com um 'festival' particular do egípcio Mohamed Salah.

O avançado marcou aos 25, 48 e 77 minutos, o primeiro ligeiramente adiantado em relação à linha do fora de jogo, e o último num 'slalom' em que fintou duas vezes o guarda-redes contrário.

Salah, que ainda viu Steve Cook marcar na própria baliza o 3-0, aos 68, guardou a bola de jogo no final, num encontro em que se juntou ao gabonês Aubameyang (10 golos) na liderança dos melhores marcadores da prova.

O triunfo colocou os 'reds' na liderança da 'Premier', com 42 pontos, mas à espera do Manchester City, de Bernardo Silva, que tem 41 e ainda hoje defronta fora o Chelsea.

As duas equipas seguem 'ombro a ombro' na luta pelo título inglês, quando o terceiro classificado, o Tottenham, está a nove pontos da frente, e os quartos, Chelsea e Arsenal, a 11.

Lusa