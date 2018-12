Vitória de Setúbal recebe hoje o Benfica

O Sporting de Braga, em Tondela, e o Benfica, em Setúbal, vão tentar hoje responder ao líder FC Porto, que reforçou a liderança da I Liga portuguesa de futebol na sexta-feira, ao vencer em casa o Portimonense (4-1).

Em encontro da 12.ª jornada da prova, a formação 'arsenalista' entra em ação pelas 18:00, à procura de se isolar no segundo lugar, na posse do Sporting, que apenas joga no domingo, recebendo o Desportivo das Aves.

Os 'arsenalistas' só venceram dois dos cinco jogos disputados em reduto alheio e perderam o último, por 1-0, frente ao campeão FC Porto.

Por seu lado, o Tondela, que segue no 15.º lugar, mas com os mesmos nove pontos do 17.º e penúltimo, vem de dois desaires consecutivos na prova, o penúltimo em casa, perante os 'encarnados'.

Como anfitrião, só venceu uma vez.

Pelas 20:30, o Benfica, que soma três vitórias, um empate e uma derrota fora da Luz, também tem a possibilidade de ultrapassar os 'leões', precisando para isso de ganhar em Setúbal.

Depois do quase 'adeus' de Rui Vitória, na sequência do desaire por 5-1 em Munique, os 'encarnados' somaram duas vitórias, ambas em casa, ao golearem o Feirense (4-0) e baterem o 'secundário' Paços de Ferreira (2-0), para a Taça da Liga.

No campeonato, os sadinos seguem na parte de cima da tabela, no sétimo posto, com 17 pontos, sendo que, em casa, ainda não empataram: três vitórias e duas derrotas.

O segundo dia da ronda 12 incluiu ainda, a partir das 15:30, a receção do Belenenses ao lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, com o conjunto do Restelo a poder igualar, à condição, Vitória e Guimarães e Rio Ave no quinto posto.

A 12.ª jornada prossegue no domingo, como mais quatro jogos, entre eles a receção do Sporting ao Desportivo das Aves, e fecha na segunda-feira, com o Feirense-Marítimo.



12.ª jornada

Sexta-feira

FC Porto -- Portimonense, 4-1

Sábado

Belenenses -- Desportivo de Chaves, 15:30

Tondela -- Sporting de Braga, 18:00

Vitória de Setúbal -- Benfica, 20:30

Domingo

Nacional -- Boavista, 15:00

Moreirense -- Santa Clara, 15:00

Vitória de Guimarães -- Rio Ave, 17:30

Sporting -- Desportivo das Aves, 20:00

Segunda-feira

Feirense -- Marítimo, 20:15