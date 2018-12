"Nós ganhávamos este jogo, tenho quase a certeza, ele que marcasse a penalidade ao Nildo"

O Sporting somou este domingo a quarta vitória seguida na I Liga de futebol, ao derrotar em casa o Desportivo das Aves, por 4-1, na 12.ª jornada do campeonato. No final do jogo, José Mota queixou-se do vídeoárbitro, o treinador do Desportivo das Aves diz que só não ganhou porque o árbitro não marcou um penálti sobre Nildo. Já Marcel Keizer diz que ainda é cedo para pensar em títulos.