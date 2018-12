Cancelo foi o segundo jogador mais valorizado segundo Observatório Internacional

O defesa-direito internacional português João Cancelo, companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus, foi o segundo jogador com maior valorização absoluta no último trimestre, segundo um relatório do Observatório Internacional de Futebol (CIES).

De acordo com o CIES, Cancelo, jogador formado no Benfica e que passou pelo Valência antes de se transferir este ano para a heptacampeã italiana, viu o seu valor passar de 27,8 milhões de euros (ME) para 74,2 M€, tendo sido apenas superado pelo avançado inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, líder da liga alemã, que passou de 9,7 M€ para os 87,9 M€.

Bernardo Silva ocupa sexto lugar na tabela

Além de Cancelo, que ainda esteve emprestado uma temporada pelo Valência ao Inter de Milão, o top-20 neste trimestre inclui outro jogador luso, Bernardo Silva, igualmente formado nos 'encarnados' e que atua no campeão inglês Manchester City, depois de ter passado pelo Mónaco.

Gleb Garanich

Bernardo Silva, que já se sagrou campeão em França pelos monegascos e também pelos 'citizens', ocupa a sexta posição na tabela de valorização absoluta, tendo valorizado de 98,8 M€ para 128,6 M€.

Jadon Sancho evidenciou-se no arranque de época pelo Dortmund, na qual disputou já 14 jogos e marcou cinco golos na 'Bundesliga', além de ter atuado nos cinco encontros da 'Champions' e anotado um tento, tendo visto o valor de mercado 'disparar' 806%, que o coloca também na liderança da tabela de valorização relativa.

Lusa