Cristiano Ronaldo acaba com as dúvidas sobre o casamento

Cristiano Ronaldo deu uma entrevista ao Tuttosport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, e diz que no futuro não sabe se vai acontecer, mas agora não está nos seus planos casar. Na entrevista, o português fez um balanço dos primeiros meses na Juventus, falou sobre o filho e sobre a relação com a namorada, Georgina Rodríguez.

Assumidamente católico e praticante, Cristiano afirmou que todas as semanas vai à igreja, agradecer por tudo o que Deus lhe deu. Garante ainda que as idas à igreja nada têm haver com o casamento com Georgina.

"Eu explico tudo. Vou à igreja todas as semanas. Sou católico e vou agradecer a Deus pelo que me dá. Não peço nada, graças a Deus tenho tudo, simplesmente agradeço-lhe por proteger a minha família, os meus amigos. Mudo de igreja todas as semanas, porque em Turim posso escolher. Um paparazzo viu-me uma vez e pensou que me ia casar. No futuro não sei se vai acontecer, mas agora não está nos meus planos" explica, acabando assim com os rumores de casamento.

FACUNDO ARRIZABALAGA



"O Cristianinho sabe que o pai é uma estrela?"

Cristiano Ronaldo também falou ddo filho mais velho. "O Cristiano tem noção da minha fama. Mas fica feliz por o pai ser uma estrela. Às vezes pede-me: posso levar dois amigos italianos lá a casa?. Digo-lhe que sim, mas depois avisa-me: tens de lá estar, porque querem tirar fotos contigo, disse durante a entrevista.

Ronaldo acrescentou ainda: "O Cristianinho quer ser como eu, os outros são muito pequenos, mas vão sentir essa pressão cedo".

Como surgiu a ideia do casamento de Ronaldo

De acordo com o jornal espanhol ABC, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estariam noivos e há cerca de duas semanas, o casal teria convidado um grupo de amigos para irem à sua nova casa, em Itália, a uma festa para anunciar o compromisso.