Cristiano Ronaldo vai casar?

De acordo com o jornal espanhol ABC, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão noivos. Há cerca de duas semanas, o casal convidou um grupo de amigos para irem à sua nova casa, em Itália, a uma festa para anunciar o compromisso. Para já, só um grupo reduzido de amigos foi informado.

Já antes, o casal tinha estado em Londres, onde foi visto a usar uma nova aliança igual, de diamantes, e que custa mais de oito mil euros.

Além disso, a modelo espanhola tinha exibido um valioso solitário da Cartier, avaliado em mais de 750 mil euros.

Georgina entretanto já está a tratar do vestido, ao seguir várias páginas de noivas nas redes sociais.

O casamento deverá acontecer no próximo ano, mas os detalhes da cerimónia estão bem guardados.

Ronaldo impressiona na Juventus

Na Juventus a vida também corre bem ao jogagor português. No final do mês de novembro, Cristiano Ronaldo marcou o 10.º golo na Liga italiana de futebol, de grande penalidade, no triunfo por 3-0 na visita à Fiorentina, igualando o polaco do Génova Piatek no topo dos melhores marcadores.

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, continua a elogiar Ronaldo e defende até que o jogador merecia ganhar a Bola de Ouro. Mas isso não aconteceu e hoje mesmo Cristiano Ronaldo assumiu que ficou triste.

O futebolista português admitiu estar dececionado por não ter conquistado a Bola de Ouro, entregue ao ex-colega no Real Madrid croata Luka Modric, numa entrevista conjunta publicada hoje por três jornais desportivos italianos.

"Acho que a mereço (a Bola de Ouro) cada ano. Trabalho para isso, mas se não ganhar o mundo não acaba. Respeito a decisão. No campo dei tudo para ganhar e os números não mentem", refere Cristiano Ronaldo, em entrevista publicada pela La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.