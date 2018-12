Dois médicos investigados por homicídio involuntário do jogador Davide Astori

A Procuradoria de Florença notificou hoje dois médicos italianos no âmbito de uma investigação por possível homicídio involuntário do futebolista Davide Astori, da Fiorentina, que morreu em 4 de março, vítima paragem cardíaca, num hotel de Udine.



Os dois médicos, que trabalham em clínicas de Florença e Cagliari, cidades de clubes que Davide Astori representou, estão sob investigação por terem atestado da condição física do jogador para competir na Série A (primeira divisão italiana).



O internacional italiano morreu em 4 de março, com 31 anos, num quarto de um hotel em Udine, onde estava concentrado com a equipa da Fiorentina, para um encontro do campeonato italiano contra a Udinese, no Dacia Arena.







Uma autópsia realizada em 6 de março confirmou a morte "por desaceleração do batimento cardíaco na noite de sábado (3 de março) para domingo (04 de março).

Mundo do futebol consternado com morte prematura do capitão da Fiorentina



A morte do ex-capitão da Fiorentina abalou o mundo do desporto italiano e milhares de pessoas, incluindo jogadores, dirigentes, treinadores, políticos e adeptos, que compareceram ao funeral, na Basílica de Santa Cruz, em Florença.



Astori jogou na Série A pelo Cagliari (2008-2014), Roma (2014-2015) e Fiorentina (2015-2018), além de ter sido chamado por 14 vezes à seleção italiana, pela qual marcou na Taça das Confederações, contra o Uruguai, em 2013.

Os clubes italianos Fiorentina e Cagliari decidiram retirar a camisola número 13, que não voltará a ser vestida por outro futebolista, após a morte no domingo do capitão 'viola', Davide Astori.

Para honrar a sua memória e tornar permanente a lembrança de Davide Astori, o Cagliari e a Fiorentina decidiram retirar, de forma conjunta, a camisola com o número 13", escreveu a Fiorentina na rede social Twitter.

O presidente da Liga italiana de futebol e do Comité Olímpico de Itália, Giovanni Malagò, revelou que a Fiorentina terá oficializado a renovação do contrato de Davide Astori, um acordo que já estaria apalavrado antes da morte do jogador. O salário fica para a mulher e a filha de 2 anos.

O presidente da Fiorentina , Andrea Della Valle, já tinha revelado que o clube tinha um acordo verbal com Astori para a renovação de contrato por quatro épocas.

O funeral do jogador italiano Davide Astori, capitão da Fiorentina, realizou-se em Florença. Familiares, amigos, colegas, figuras do futebol e não só, além de centenas de anónimos, marcaram presença no último adeus a Astori.