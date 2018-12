Escocês Madden arbitra Benfica-AEK e austríaco Schuettengruber Sporting-Vorskla

O árbitro escocês Bobby Madden vai dirigir o jogo Benfica-AEK Atenas, da Liga dos Campeões em futebol, enquanto o austríaco Manuel Schuettengruber foi designado para o Sporting-Vorskla Poltava, da Liga Europa, anunciou hoje a UEFA.



Internacional pela FIFA desde 2010, esta será a estreia de Bobby Madden em jogos do Benfica, na quarta-feira, depois de já ter dirigido esta temporada o jogo entre o FC Porto e o Lokomotiv de Moscovo, que os campeões nacionais venceram por 3-1, também para a prova milionária.



Madden arbitrou também a vitória por 4-1 da seleção portuguesa diante da Letónia, em 2016, na fase de qualificação para o Mundial2018.

Reuters Staff/ Reuters

O juiz escocês dirigiu ainda duas partidas do Sporting de Braga (vitórias por 1-0 sobre o Groningen, em 2015, e 2-1 sobre o Hoffenheim, em 2017), bem como as derrotas da Académica, por 2-1, com o Atlético de Madrid, em 2012, e do Estoril Praia, por 1-0, com o PSV, em 2014, todos a contar para a Liga Europa.



Manuel Schuettengruber fará a estreia absoluta em competições seniores de equipas portuguesas, ao ser nomeado para ajuizar o confronto entre o Sporting e os ucranianos do Vorskla Poltava, marcado para quinta-feira.

Christian Hofer/ Reuters

O juiz, internacional pela FIFA desde 2014, arbitrou a derrota da seleção sub-21 com a Bósnia-Herzegovina, por 3-1, e quatro jogos dos sub-19, dois dos quais no Euro2018: vitórias por 3-1 frente à Noruega, na fase de grupos, e por 5-0, sobre a Ucrânia, nas meias-finais.



A nível de clubes, Schuettengruber esteve na vitória dos juniores do Benfica, por 4-1, sobre o Bayer Leverkusen, na UEFA Youth League de 2014/2015, e na derrota dos juniores do FC Porto com o Club Brugge, por 3-1, em 2016/2017, na mesma competição.



O árbitro português Artur Soares Dias foi designado pela UEFA para dirigir para o jogo da Liga dos Campeões entre os espanhóis do Real Madrid, detentores do troféu, e os russos do CSKA Moscovo.



O Benfica e o Sporting já têm os destinos traçados na fase de grupos de cada competição, com os 'encarnados' a terem já assegurado o terceiro lugar e a consequente 'despromoção' à Liga Europa, juntando-se nos 16 avos de final aos 'leões', que se qualificam na segunda posição do seu grupo.

Lusa