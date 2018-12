Festejos pela vitória do River Plate levam à detenção de 24 adeptos

Os festejos dos adeptos de futebol do River Plate pela vitória sobre o Boca Juniors, em Madrid, no domingo, levaram à detenção de 24 pessoas por furtos, distúrbios e resistência à autoridade, informaram hoje fontes policiais.

Durante a madrugada, ainda segundo as mesmas fontes, houve 20 detidos que foram posteriormente libertados por agressões a agentes da autoridade e outros 24 que permanecem detidos.

Em consequência, houve quatro polícias feridos com golpes nos joelhos, traumatismos no rosto e ferimentos nas pernas.

Após a meia-noite de segunda-feira, os efetivos policiais destacados para a zona do 'obelisco' -- tradicional centro de celebrações desportivas -- tiveram que desalojar os adeptos do River Plate quando estes começaram a lançar pedras e outros objetos contra os agentes.

Segundo os relatos divulgados pela imprensa, após cinco horas de festejos, um grupo de adeptos violentos começaram a agredir outros e a agredir-se mutuamente, lançando objetos contra a polícia e contra os carros das cadeias de televisão, forçando as autoridades a recorrer à força para os desalojar.

Uma das ambulâncias dos serviços médicos de emergência foi destruída devido ao arremesso de pedras.A Câmara de Buenos Aires estima os custos para reparação de todos os equipamentos públicos destruídos em 4,3 milhões de pesos (cerca de 107 mil euros).

"Os festejos foram tranquilos e pacíficos até à meia-noite, mas depois dessa hora surgiram grupos de desordeiros que deram início aos desmandos na avenida 09 de julho, junto ao Obelisco", informou o vice-presidente da Câmara, Diego Santilli.

As autoridades policiais tomaram também medidas especiais de proteção nas zonas circundantes do estádio Monumental do River Plte e no bairro de Belgrano, a norte de Buenos Aires, onde se concentraram milhares de adeptos.

O River Plate conquistou no domingo, pela quarta vez, a Taça Libertadores em futebol, ao bater o Boca Juniors por 3-1, após prolongamento, na segunda mão da primeira final cem por cento argentina da prova, disputada no Santiago Bernabéu, em Madrid.

O encontro realizou-se na capital espanhola porque adeptos do River Plate atacaram o autocarro do Boca Juniors quando este se dirigia para o Monumental Nunez, a casa dos novos campeões sul-americanos, que deveria ter recebido a segunda mão a 24 de novembro.

Lusa