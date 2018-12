Treinadores reagem à final da Taça Libertadores

Os treinadores do Boca Juniors e do River Plate, reagiram ao resultado final do jogo, em conferência de imprensa este domingo.

O treinador do Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, felicitou o River Plate, já o treinador o River Plate, Marcelo Gallardo, não foi à sala de imprensa, sendo substituído pelo adjunto, Matias Biscay, que dedicou o troféu aos adeptos não violentos do River Plate.

O treinador adjunto do River Plate falou dos desacatos com os adeptos que levaram ao adiamento da final da Taça Libertadores. "O que os jogadores fizeram foi um pouco para que as pessoas que se sentiram defraudadas pudessem ter uma alegria, acho que nem todas as pessoas da nossa sociedade são violentas, é apenas uma minoria”, afirmou.

O treinador do Boca felicita o River e lamenta não ter ganho: “Estou triste por não ter vencido a taça pelos adeptos do Boca”.