Fejsa e Jonas ausentes no treino do Benfica antes da receção ao AEK

O médio Fejsa e o avançado Jonas estiveram hoje ausentes no treino do Benfica e deverão falhar a receção de quarta-feira ao AEK Atenas, da sexta de última jornada do Grupo E da Liga dos Campeões de futebol.



De acordo com o site oficial dos 'encarnados', os dois jogadores não subiram ao relvado principal do Centro de Estágios do Seixal e ficaram no ginásio a fazer trabalho de recuperação.



O médio sérvio e o avançado brasileiro, habituais titulares na equipa comandada por Rui Vitória, deverão assim falhar o embate com os campeões gregos, que marca a despedida do Benfica da edição desta época da 'Champions'.



Ausentes estiveram também Salvio e Ebuehi, jogadores que continuam a recuperar de lesões mais graves.



O encontro entre o Benfica e o AEK Atenas está agendado para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do escocês Bobby Madden.

