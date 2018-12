Tiago Fernandes assume objetivo de tirar Chaves do último lugar

Tiago Fernandes é o novo treinador do Desportivo de Chaves. O técnico, que substituiu Peseiro no Sporting antes da chegada de Marcel Keizer, procura agora cimentar a carreira como treinador principal de um clube do primeiro escalão.

O treinador Tiago Fernandes está "empenhado e dedicado" em retirar o Desportivo de Chaves do último lugar da I Liga portuguesa de futebol, assumiu esta terça-feira após ter assinado pelo emblema de Trás-os-Montes por uma temporada e meia.

O técnico de 37 anos, que sucede a Daniel Ramos no comando do conjunto de Trás-os-Montes, acrescentou ainda que conta com o apoio da massa associativa para que o grupo de trabalho possa "crescer como equipa" e demonstrar "qualidade para estar em outra posição".

A estreia no banco do Desportivo de Chaves, que ocupa o último lugar do campeonato com sete pontos, será sábado, às 15:30, no encontro em casa frente ao Moreirense para a 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.