André Gomes diz que apoio dos adeptos do Everton o faz sentir "importante"

O futebolista internacional português André Gomes disse esta quarta-feira que o apoio dos adeptos do Everton, treinado pelo compatriota Marco Silva, o faz sentir "importante", em declarações publicadas no site oficial do clube inglês.

"É importante quando recebo um bom feedback dos adeptos, sinto-me importante. Tenho 100% de certeza que posso aproveitar o meu futebol no Everton. É uma oportunidade para jogar em um grande clube da 'Premier League'. Todos os pequenos detalhes são importantes", mencionou.

André Gomes, que está emprestado ao clube de Liverpool por uma temporada pelo FC Barcelona, apenas lamentou não ter podido estrear-se mais cedo pelo Everton, o que aconteceu apenas em outubro, por estar a recuperar de uma lesão.

"Cheguei lesionado, mas recebi um grande apoio e estou a aproveitar cada dia como um adepto do Everton. Conversar com os meus colegas e conhecê-los fez-me sentir mais confortável no clube e na minha reabilitação", revelou.

O médio, de 25 anos, realizou esta temporada oito jogos na liga inglesa, com um total de 712 minutos de utilização, ainda ser ter marcado qualquer golo.

Após 16 jornadas, o Everton está em sétimo lugar do campeonato, com um saldo de seis vitórias, seis empates e quarto derrotas, a 18 pontos do líder, Liverpool.

