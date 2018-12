Bas Dost eleito melhor jogador de outubro e novembro na I Liga

O internacional holandês Bas Dost, avançado do Sporting, foi eleito melhor jogador dos meses de outubro e novembro da I Liga, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.



Bas Dost, que obteve 10,08% dos votos, ficou à frente de Chiquinho, do Moreirense, com 7,56%, e Éder Militão, do FC Porto, com 6,93%, que completam o pódio.



O avançado, que ocupa atualmente a liderança dos melhores marcadores da competição, com oito golos, esteve presente em três das quatro jornadas realizadas durante este período, nas quais marcou três tentos.



Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi premiado com o galardão de treinador do mês, com 28,45% dos votos, à frente de Luís Castro, do Vitória de Guimarães (12,28%), e de Ivo Vieira, do Moreirense (9,05%).



O antigo internacional português, de 44 anos, venceu três dos quatro jogos realizados pelos 'dragões' neste período, sem golos sofridos nesses triunfos, à exceção da derrota com o Benfica, por 1-0.



O brasileiro Luiz Phellype, avançado do Paços de Ferreira, foi novamente considerado o melhor jogador da II Liga, obtendo 15,30% do total das votações, depois de já ter sido distinguido em setembro.



Nos troféus que premeiam o melhor jogador por posição, Iker Casillas (FC Porto) foi o melhor guarda-redes, Éder Militão (FC Porto) o melhor defesa, Bruno Fernandes (Sporting) o melhor médio e Bas Dost o melhor avançado.



Niltinho, avançado do Desportivo de Chaves, foi o autor do melhor golo dos meses de outubro e novembro, marcado no encontro com o Sporting, que terminou com a derrota dos transmontanos por 2-1.

Lusa