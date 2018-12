O Benfica despediu-se esta quarta-feira da edição 2018/2019 da Liga dos Campeões com um triunfo caseiro frente ao AEK de Atenas, por 1-0.

Grimaldo (88') fez o único golo do triunfo encarnado.

As águias terminam no 3.º lugar do grupo E e seguem para a Liga Europa. Ajax e Bayern de Munique, que hoje se defrontaram em Amesterdão, com um empate a 3 golos, ficaram no 2.º e 1.º lugares do grupo, respetivamente.