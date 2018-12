Jogador de râguebi de 19 anos morre em França após ataque cardíaco em jogo

Um jogador de râguebi de 19 anos morreu esta quarta-feira depois de domingo ter sido vítima de um ataque cardíaco na sequência de uma placagem durante um jogo do Stade Français, dos arredores de Paris.

Nicolas Chauvin estava nos cuidados intensivos depois de ter sofrido um "trauma cervical que causou uma paragem cerebral e uma anoxia cerebral", acabando por não resistir.

O jovem não recuperou do lance ocorrido aos cinco minutos no desafio frente ao Espoirs Bordeaux-Bègles, que motivou a paragem imediata do encontro por parte do árbitro, apercebendo-se da gravidade da situação.

Lusa