O agradecimento de Paulo Fonseca ao presidente do clube rival

O Shakhtar vai discutir esta quarta-feira a última vaga nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões com o Lyon, no estádio do Dínamo de Kiev.

O jogo realiza-se em Kiev, na casa do Dínamo, grande rival do Shakhtar na Liga Ucraniana. O presidente do Dínamo de Kiev fez um apelo aos adeptos para que vão apoiar o Shakhtar. Paulo Fonseca considera que a Ucrânia, país em guerra, está a dar um exemplo positivo ao mundo.