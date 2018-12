Casillas distinguido com o prémio Jogo Limpo

O futebolista espanhol Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, foi hoje distinguido na gala do 80.º aniversário do diário desportivo Marca, em Madrid, com o prémio Jogo Limpo, pelo desportivismo e postura exemplar.



"De Iker Casillas todos se recordam as defesas impossíveis, que se traduziram em títulos, quer na seleção espanhola quer no Real Madrid", refere uma nota do jornal espanhol no seu site oficial, ao lado da fotografia do guarda-redes com a taça de campeão conquistada do Mundial de 2010.



A Marca recorda que Casillas, para além de ser campeão mundial e europeu, é uma "grande pessoa", que tem ainda na sua sala de troféus o prémio Príncipe das Astúrias de 2012, recebido em conjunto com o amigo Xavi Hernández, como exemplo de boas relações entre os rivais Real Madrid e FC Barcelona.



Casillas e Xavi, na altura a representarem o Real Madrid e o FC Barcelona, respetivamente, têm já uma longa amizade, que remonta o título mundial de sub-20 conquistado em 1999, na Nigéria, e esse facto pesou para o que os jurados do Prémio Príncipe das Astúrias os reconhecessem como exemplo a seguir.



O guarda-redes do FC Porto, que foi autorizado a faltar ao treino de hoje, foi acompanhado na cerimónia comemorativa do 80.º aniversário do jornal desportivo pelo presidente do clube portuense, Pinto da Costa, tendo ainda marcado presença os reis de Espanha, Felipe e Letízia.

