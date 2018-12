Djokovic e Halep são os melhores tenistas de 2018 para a federação internacional

O sérvio Novak Dokovic e a romena Simona Halep, líderes dos 'rankings' mundiais foram eleitos os melhores tenistas de 2018, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de Ténis (ITF).

O tenista sérvio voltou a ser distinguido com este prémio, que venceu entre 2011 e 2015, depois de conquistar quatro torneios em 2018, entre os quais os 'majors' Wimbledon e US Open, e subir do 22.º lugar da hierarquia para o número um mundial.

Tony Gentile

"Sinto-me muito honrado por ser distinguido novamente. Estou particularmente orgulhoso do que consegui, depois de tudo que o que me aconteceu durante este ano. Uma parte de mim sempre acreditou que podia voltar ao topo. Estou muito satisfeito por me juntar ao Pete Sampras com seis distinções", comentou Djokovic, que sucedeu aos espanhol Rafael Nadal, citado pela ITF.

A vencedora da edição de 2018 do 'Grand Slam' de Roland Garros e finalista no Open da Austrália, Simona Halep, pelo seu lado, foi distinguida pela primeira vez.

USA Today Sports

"É uma grande honra vencer este prémio pela primeira vez. Tive um ano incrível, ganhei o meu primeiro 'Grand Slam' em Roland Garros e terminei o ano como número do mundo. Ser reconhecida desta maneira é, realmente, especial e dá-me uma motivação extra para continuar a trabalhar na próxima temporada", comentou a romena, que sucede à espanhola Garbiñe Muguruza.

Os dois tenistas vão receber as respetivas distinções no dia 4 junho de 2019, em Paris, durante o torneio de Roland Garros.

Lusa