Kirill Prigoda bate recorde mundial dos 200 metros bruços em piscina curta

O nadador russo Kirill Prigoda estabeleceu hoje novo recorde mundial dos 200 metros bruços em piscina curta, ao vencer a final dos Mundiais de Hangzhou, na China, com o tempo de 2.00,16 minutos.

Prigoda, de 22 anos, reduziu em 28 centésimos a melhor marca mundial na categoria, anteriormente detida pelo alemão Marco Koch, que realizou a prova em 2.00,44 minutos nos Mundiais de Windsor, no Canadá, em novembro de 2016.

Este registo permitiu ao nadador russo conquistar a medalha de ouro, à frente do chinês Haiyang Quin, segundo classificado, com 2.01,15 minutos, novo recorde asiático, e de Koch, que conquistou o 'bronze', com o tempo de 2.01,42 minutos.





LUSA