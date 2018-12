Loeb regressa ao Mundial de ralis ao assinar pela Hyundai por dois anos

O piloto francês Sébastien Loeb, nove vezes campeão mundial de ralis, vai disputar seis das 14 provas do Campeonato do Mundo de 2019, ao assinar contrato por duas temporadas com a Hyundai, anunciou hoje a marca sul-coreana.

"A vitória no rali de Espanha de 2018 recuperou o meu desejo de continuar a competir no Mundial de Ralis.Juntarmo-nos à Hyundai representa um novo desafio, que mal posso esperar para abraçar. Fiquei impressionado com a abordagem da equipa e com a vontade de vencer", afirmou Loeb.

O piloto francês, de 44 anos, campeão do mundo de ralis, consecutivamente, entre 2004 e 2012, vai pilotar o Hyundai i20, ao lado do copiloto de sempre, Daniel Elena, já na prova de abertura do campeonato do próximo ano, em Monte Carlo, entre 25 e 27 de janeiro.

"Estiveram na luta pelo título este ano e acreditam que eu posso acrescentar algo mais. O Huyndai i20 Coupé é um carro vencedor com provas dadas", sublinhou o piloto francês, que soma 79 vitórias no Mundial, a última das quais este ano, no Rali de Espanha, uma das três jornadas do Mundial em que participou, com um Citroën C3 oficial.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial da Hyundai confirmou que a participação de Loeb no campeonato de 2019 "será decidida prova a prova", estando já confirmadas as presenças em Monte Carlo e na Suécia, entre 15 e 17 de fevereiro, estando ainda em dúvida a presença no Rali de Portugal, de 30 de maio a 2 de junho.

A presença em Monte Carlo não invalida a participação na próxima edição do rali Dakar, no Peru, de 7 a 17 de janeiro.

"Termina uma semana antes e dá tempo para regressar à Europa, testar e participar em Monte Carlo", explicou a equipa.

Loeb junta-se ao belga Thierry Neuville e ao norueguês Andreas Mikkelsen, que serão os titulares, partilhando o terceiro carro com o espanhol Dani Sordo, que irá disputar as restantes oito provas do Mundial de 2019 e fará a estreia no Rali do México, de 8 a 10 de março. Será o reeditar de uma dupla que correu pela Citroën entre 2007 e 2010.

"O anúncio da contratação do Sébastien Loeb é muito importante para a Hyundai e estamos muito felizes por termos conseguido assinar por dois anos", sublinhou o diretor da formação sul-coreana, o monegasco Michel Nandan.

Loeb deixou de participar no Mundial de Ralis a tempo inteiro a partir de 2013, ano em que ainda venceu duas provas (Monte Carlo e Argentina).

Depois disso, competiu no Mundial de Carros de Turismo (WTCC) - tendo conseguido o terceiro lugar como melhor resultado do campeonato - e, nos últimos três anos, no Mundial de Ralicrosse, pela Peugeot, que se retirou oficialmente no final desta temporada, tendo como melhor resultado o quarto posto final.

O piloto francês também participou no rali Dakar três anos com um Peugeot oficial, preparando-se para voltar à maratona de todo-o-terreno em 2019 com um carro privado, depois do abandono da marca francesa, que deixou o piloto natural da Alsácia sem contrato.

Lusa