Müller pede desculpa por pontapé na cabeça a Tagliafico

O futebolista internacional alemão do Bayern Munique Thomas Müller pediu ets quinta-feira desculpa ao argentino do Ajax Nicolás Tagliafico por uma falta cometida no jogo de quarta-feira do Grupo E da Liga dos Campeões, que integrou também o Benfica.

"Quero pedir desculpas ao Nico Tagliafico pelo que aconteceu esta quarta-feira à noite. Não foi intencional. Recupere", escreveu Müller, na conta oficial na rede social Twitter.

Müller, que tinha recebido pela última vez um cartão vermelho em 2009, foi expulso aos 75 minutos, após ter pontapeado na cabeça de Tagliafico, quando tentou controlar um passe alto, depois do conjunto holandês também já estar reduzido a 10 elementos, por expulsão de Maximilian Wöber, aos 67.

O Bayern Munique, onde alinha o médio português Renato Sanches, venceu o Grupo E da Liga dos Campeões, com 14 pontos, mais dois do que o Ajax e mais sete em relação ao Benfica, que vai disputar os 16 avos de final da Liga Europa, enquanto os gregos do AEK Atenas, de Hélder Lopes, ficaram em 'branco'.

Lusa