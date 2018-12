Rafa vai falhar a visita do Benfica ao Marítimo, no próximo domingo. O jogador sofreu um lesão muscular no jogo com o AEK, na quarta-feira passada.

O tempo exato de paragem ainda não é conhecido, mas poderá ser mais do que uma semana.

Sem Rafa, Rui Vitória deverá optar por Franco Cervi para o lugar. De fora, continuam ainda Salvio e Ebuhei.