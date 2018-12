"Vou votar pela continuidade da suspensão de Bruno de Carvalho", revela Carlos Severino

O antigo candidato à presidência do Sporting, Carlos Severino, confirma os incidentes durante a votação na Assembleia Geral do clube e defende a continuidade da suspensão de Bruno de Carvalho.

Sócios decidem em AG se Bruno Carvalho continua suspenso

Os sócios do Sporting vão decidir este sábado em Assembleia Geral (AG) se Bruno de Carvalho vai permanecer suspenso, na apreciação do recurso do antigo presidente do clube.

Da ordem de trabalho para a reunião magna no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, constam oito pontos, todos de recursos das suspensões aplicadas pela Comissão de Fiscalização, em agosto último.