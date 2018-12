Benfica vence Marítimo com penálti marcado por Jonas

O Benfica manteve-se este domingo a quatro pontos do líder FC Porto, ao vencer por 1-0 no reduto do Marítimo, em encontro da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Uma grande penalidade concretizada pelo brasileiro Jonas, que marcou pelo quinto jogo consecutivo no campeonato, nos descontos da primeira arte, aos 45+2 minutos, decidiu o encontro.

Os 'encarnados', que somaram o quatro triunfo seguido na prova e quinto -- sempre sem sofrer golos - em todas as competições, passaram a somar 29 pontos, contra 30 do Sporting de Braga, segundo, e 33 do líder FC Porto.

Por seu lado, o Marítimo somou o nono jogo consecutivo sem ganhar no campeonato e 13.º em jogos oficiais, mantendo-se com 11 pontos, no 15.º lugar.