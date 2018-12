Frederico Morais eliminado na segunda ronda do Billabong Pipe Masters

O surfista português Frederico Morais foi hoje eliminado na segunda ronda do Billabong Pipe Masters, a prova rainha do circuito mundial de surf, a decorrer no Havai, terminando no 25.º lugar.

Depois de ter sido batido pelo sul-africano Jordy Smith na primeira ronda, a segunda também não correu bem a Frederico Morais, que somou apenas 2,47 pontos, perdendo para o australiano Connor O’Leary, que totalizou 6,17.

Face a este desaire, o português está dependente do resultado de outros surfistas para continuar no World Tour, sendo que o francês Joan Duru é o rival mais perigoso, já que atirará ‘Kikas’ para fora do ‘top 22’ se ultrapassar a terceira ronda.

Matt Wilkinson, Connor O'Leary, Jesse Mendes e Michael February são os outros competidores que podem afastar Frederico Morais da elite do surf.

O período de espera do Billabong Pipe Masters começou a 08 de dezembro e termina a 20 de dezembro, e a classificação de Frederico Morais (que partiu para o Havai no 21.º lugar do 'ranking' do circuito mundial) neste campeonato vai ditar a sua permanência ou exclusão da elite mundial em 2019.

Lusa