José Mourinho despedido do Manchester United

O treinador português José Mourinho deixou hoje o comando técnico do Manchester United, anunciou o sexto classificado da Liga inglesa de futebol.

O programa Opinião Pública está recolher reações à notícia do despedimento de Mourinho do clube inglês, que dirigia desde a época de 2016/ 2017. Acompanha aqui a emissão da SIC Notícias em direto.

O Manchester United anunciou, no Twitter, que José Mourinho deixou o clube.

O clube inglês deixa ainda um agradecimento ao técnico português pelo seu trabalho e deseja-lhe sucesso futuro.

"O Manchester United comunica que o treinador José Mourinho deixa o clube com efeito imediato", refere a nota na página dos ingleses, acrescentando um agradecimento ao treinador e o desejo de sucesso para o futuro.

Na curta nota, os 'red devils' explicam ainda que iniciaram um processo para a escolha de um novo treinador, mas que a equipa terá um interino a curto prazo.

"Um novo treinador será indicado até ao final da atual época, enquanto o clube prosseguirá o processo de contratação de um treinador novo, a tempo inteiro", acrescenta o comunicado.



Mourinho, de 55 anos, chegou aos 'red devils' em 2016/17, época em que alcançou os únicos títulos no clube, a Taça da Liga inglesa, a Supertaça e a Liga Europa.

Após 17 jornadas, o Manchester United ocupa agora o 6º lugar do campeonato, com 26 pontos, menos 19 do que o líder Liverpool.



Na Liga dos Campeões, o Manchester United foi segundo na fase de grupos, atrás da Juventus, e nos oitavos de final defrontará os franceses do Paris Saint-Germain.



O técnico português levou o clube ao segundo lugar do campeonato na época passada, depois de ter sido sexto na estreia.