Leixões elimina Tondela da Taça de Portugal nos penáltis

O Leixões, da II Liga, eliminou esta terça-feira o Tondela, do primeiro escalão, após vencer por 4-2 nos penáltis, depois de 2-2 no tempo regulamentar e prolongamento, em partida dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol.

Roniel abriu o marcador para o Leixões, aos dois minutos, de penálti, mas o Tondela virou ainda antes do intervalo com golos de Delgado (20) e de Tomané (25). Pedro Henrique repôs o empate, aos 80 minutos. Vinte segundos bastaram para Erivaldo ser derrubado na área do Tondela por João Reis. Na conversão do penálti, Roniel atirou fraco, Cláudio Ramos adivinhou o lado, mas deixou a bola passar-lhe por baixo.

Com oito alterações na equipa, o Tondela fez pela vida e Delgado, aos 20 minutos, correspondeu com um remate de primeira ao lançamento de Bruno Monteiro para repor a igualdade.

A reviravolta surgiu cinco minutos depois, quando, numa insistência, Delgado assistiu Tomané na pequena área para um pontapé de bicicleta, que bateu Luís Ribeiro.

A segunda parte pertenceu à equipa da casa, que, depois de ver Bernardo (54) atirar de fora da área sobre a barra, empatou num cabeceamento de Pedro Henrique, a passe de Lawrence (80), e levando o jogo para prolongamento. Sem mais golos até aos 120 minutos, a decisão surgiu nas grandes penalidades, com a equipa da casa a aproveitar o desperdício de Xavier e de João Mendes para fazer história na prova.

Vencedor em 2016/17 por 2-1, também nos oitavos de final, e por 3-2, no prolongamento, em 2017/18, na terceira eliminatória, a equipa de Matosinhos somou o terceiro triunfo consecutivo, desta vez nas grandes penalidades, ante a equipa beirã.



