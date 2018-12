Frederico Morais vai ser um dos três suplentes do circuito mundial de surf

O português Frederico Morais vai ser um dos três suplentes na edição de 2019 do circuito mundial de surf, juntamente com o brasileiro Caio Ibelli e o australiano Ethan Ewing, anunciou hoje a Liga Mundial de Surf (WSL).

'Kikas' terminou a sua segunda temporada entre a elite do surf mundial no 23.º lugar, o primeiro de despromoção ao circuito de qualificação, depois de ter terminado a época de estreia em 14.º.

Em comunicado, a WSL confirmou a atribuição de 'wild cards' ao norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, e ao havaiano John John Florence, vencedor do circuito em 2016 e 2017, que estiveram lesionados durante grande parte do ano, e se juntam aos 22 primeiros classificados do circuito, vencido pelo brasileiro Gabriel Medina.

O elenco de 34 surfistas fica completo com os 10 primeiros do 'ranking' de qualificação, casos do havaiano Seth Moniz, dos australianos Ryan Callinan, Soli Bailey e Jack Freestone, dos brasileiros Peterson Crisanto, Jesse Mendes, Deivid Silva e Jadson André, do neozelandês Ricardo Christie e do italiano Leonardo Fioravanti.

No setor feminino, no qual a australiana Stephanie Gilmore conquistou o seu sétimo título, o 'wild card' foi atribuído à sua compatriota Tyler Wright, campeã em 2016 e 2017.

O circuito mundial de 2019, que vai voltar a ter campeonatos em Peniche, masculino e feminino, vai ser a primeira fase de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Segundo a WSL, o 'ranking' final vai atribuir 18 das 40 vagas para a competição olímpica -- num máximo de dois homens e duas mulheres por país --, sendo os restantes 22 lugares determinados nos Mundiais de surf de 2019 e 2020, nos Jogos Pan-Americanos, além de uma vaga para cada competição, masculina e feminina, para o país anfitrião.

O circuito mundial masculino integra 11 campeonatos, o primeiro dos quais na Gold Coast, na Austrália, entre 03 e 13 de abril, e o último no Havai, entre 08 e 20 de dezembro, enquanto o feminino 10.

Peniche acolhe as penúltimas etapas de ambos os circuitos, entre 16 e 28 de outubro.

