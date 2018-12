Manchester United nomeia substituto de Mourinho

Antigo avançado do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer regressa a Old Trafford como treinador interino, anunciou hoje o clube da primeira liga inglesa de futebol.

Solskjaer, de 45 anos, estava atualmente nos noruegueses do Molde, desde 2015, que já tinha treinado entre 2011 e 2013 - conquistando o bicampeonato em 2011 e 2012 e à vitória na Taça da Noruega em 2013 -, depois de comandar as reservas do Manchester United.

Orientou ainda os galeses do Cardiff, entre 2013 e 2014, e os juniores dos noruegueses do Clausenengen, clube no qual iniciou a carreira futebolística.

Notabilizou-se depois no Molde, em 1995 e 1996, e, sobretudo, no Manchester United, durante 11 temporadas, até terminar a carreira em 2007.

Ao serviço dos 'red devils', conquistou uma Liga dos Campeões, sete Ligas inglesas, duas Taças de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa, quatro Supertaças de Inglaterra e uma Taça Intercontinental.

Esta época, o Molde não foi além do segundo lugar no campeonato norueguês, que terminou em novembro último, a cinco pontos do tetracampeão Rosenborg.

Na terça-feira, o Manchester United anunciou a saída de José Mourinho, de 55 anos, após duas épocas e meia no clube, tendo conquistado os títulos da Taça da Liga inglesa, da Supertaça e da Liga Europa na época de estreia (2016/17).

Após 17 jornadas, o Manchester United ocupa o sexto lugar do campeonato, com 26 pontos, menos 19 do que o líder Liverpool.

Na Liga dos Campeões, o Manchester United foi segundo na fase de grupos, atrás da Juventus, e nos oitavos de final vai defrontar os franceses do Paris Saint-Germain.

O técnico português levou o clube ao segundo lugar do campeonato na época passada, depois de ter sido sexto na estreia.