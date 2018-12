Solskjaer diz que é "fantástico" regressar ao Manchester United

O antigo futebolista norueguês Ole Gunnar Solskjaer, anunciado como técnico do Manchester United até final da temporada, sucedendo ao português José Mourinho, afirmou esta quarta-feira, na rede social Twitter que é "fantástico" regressar ao clube do seu "coração".

"O Manchester United está no meu coração e é fantástico regressar ao clube neste papel", disse o antigo avançado,

Solskjaer, de 45 anos, estava atualmente nos noruegueses do Molde, desde 2015, que já tinha treinado entre 2011 e 2013, conquistando o bicampeonato em 2011 e 2012 e à vitória na Taça da Noruega em 2013, depois de comandar as reservas do Manchester United.

Orientou ainda os galeses do Cardiff, entre 2013 e 2014, e os juniores dos noruegueses do Clausenengen, clube no qual iniciou a carreira futebolística. Notabilizou-se depois no Molde, em 1995 e 1996, e, sobretudo, no Manchester United, durante 11 temporadas, até terminar a carreira em 2007.

O primeiro jogo de Solskjaer será precisamente frente ao Cardiff, no País de Gales, no sábado, em duelo da 18.ª jornada da Premier League.

Ao serviço dos 'red devils', conquistou uma Liga dos Campeões, sete Ligas inglesas, duas Taças de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa, quatro Supertaças de Inglaterra e uma Taça Intercontinental.

Na terça-feira, o Manchester United anunciou a saída de José Mourinho, de 55 anos, após duas épocas e meia no clube, tendo conquistado os títulos da Taça da Liga inglesa, da Supertaça e da Liga Europa na época de estreia (2016/17).

Após 17 jornadas, o Manchester United ocupa o sexto lugar do campeonato, com 26 pontos, menos 19 do que o líder Liverpool.

Na Liga dos Campeões, o Manchester United foi segundo na fase de grupos, atrás da Juventus, e nos oitavos de final vai defrontar os franceses do Paris Saint-Germain.

