Pinto da Costa diz que central Militão não sai em janeiro

O presidente do FC Porto negou na quinta-feira que o defesa-central brasileiro Éder Militão esteja de saída do clube campeão nacional de futebol, em declarações durante o jantar de natal da comissão de honra de apoio à candidatura.

"Falou-se de um ou dois clubes, que tiveram o cuidado de telefonar, mas disseram-me que era mentira. Em janeiro não sairá, estamos a tentar renovar o contrato para aumentar a cláusula de rescisão (atualmente de 50 milhões de euros). Chegou há três meses e ninguém pensava no Militão. É com estes jogadores que queremos ir até ao final da época", disse Pinto da Costa sobre Militão, central que se destacou no clube e que é associado a alguns clubes europeus.

O dirigente admitiu ainda que não teme "perder ninguém no mercado de inverno" e mostrou-se satisfeito que os jogadores do FC Porto estejam a ser alvo de cobiça.

"Não temo perder ninguém. É natural que os nossos jogadores estejam a ser vistos. Todos os jogadores que estão a disputar a 'champions' a este nível estão a ser vistos. É do futebol. É normal", referiu.O dirigente assegurou ainda que "da parte do FC Porto há vontade para renovar com Brahimi e Herrera", mas desafiou os jornalistas a perguntar se esse era o desejo dos jogadores.

Pinto da Costa marcou presença no jantar de natal da comissão de honra de apoio à candidatura e agradeceu o apoio de quem tem sido alvo, recordando os tempos mais difíceis.

O dirigente do emblema 'azul e branco' lembrou todos os que estiveram presentes numa altura em que o FC Porto "pouco ganhou" e admitiu que foram esses que lhe deram confiança para continuar na frente do clube.

"Quero agradecer a presença aos que estiveram cá há um, dois, três, quatro anos, quando o FC Porto pouco ganhava e me transmitiam sempre confiança, uma fé de que iríamos entrar novamente no trilho das vitórias. Foi muito importante para mim", afirmou Pinto da Costa no discurso.

Pinto da Costa foi ainda abordado em relação à saída de José Mourinho do Manchester United: "Toda a gente sabe a estima que tenho pelo José Mourinho. Já estava a espera da sua saída. Não tive pena como ele também não deve ter tido. Tenho a certeza que vai continuar a grande carreira dele noutro clube."

