Sergio Ramos surpreendido com rumores sobre regresso de Mourinho

O futebolista Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, mostrou-se esta sexta-feira surpreendido com os rumores de que José Mourinho poderá voltar a treinar o clube, e lembrou que nos últimos cinco anos, sem o português, os 'merengues' "ganharam tudo".

"Não sou ninguém para decidir se determinado treinador vem ou não, os capitães não decidem quem vai treinar o Real Madrid. Estamos sem ele há cinco anos e continuam a falar dele, porque foi uma figura que nos deu muito", afirmou Sergio Ramos, em conferência de imprensa, na véspera da final do Mundial de Clubes.

Sergio Ramos assegurou que os jogadores "respeitam todos os treinadores" que têm, e garantiu que não vai entrar em especulações sobre futuros treinadores do clube.

O Real Madrid, que no sábado defronta o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na final do Mundial de Clubes, é atualmente treinado pelo argentino Santiago Solari, que no final de outubro substituiu Julen Lopetegui, dispensado na sequência dos maus resultados.

Mourinho, que na terça-feira rescindiu o contrato com os ingleses do Manchester United, treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013, tendo conquistado uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.

Segundo a imprensa espanhola, José Mourinho poderá ser o escolhido pelo presidente Florentino Perez para substituir Solari, que tem contrato até final da época 2019/20, no início da próxima temporada.

