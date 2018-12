Vasco da Gama confirma transferência de Bruno César

Através de um comunicado no site oficial, o clube do Rio de Janeiro adianta que acertou as bases salariais e a duração do contrato, sem revelar o valor das mesmas.

O médio brasileiro deve assinar nos próximos dias. Esta semana, o jogador deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

O Vasco Da Gama vai ser o 9.º clube na carreira de Bruno César que, em Portugal, vestiu as camisolas do Benfica, Estoril e Sporting. Conquistou duas Taças da Liga em solo português, uma pelo Benfica, na época 2011/12, e outra pelo Sporting, em 2017/18.