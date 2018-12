José Mourinho assistiu no Bonfim ao jogo entre o Vitória de Setúbal e o Santa Clara

O ex-treinador dos ingleses do Manchester United José Mourinho assistiu hoje, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, ao encontro Vitória de Setúbal e Santa Clara, da I Liga de futebol, que os açorianos venceram por 2-0.

O técnico, natural de Setúbal e sócio dos vitorianos desde o dia em que nasceu, esteve no estádio acompanhado pelo filho e pelo seu adjunto, Ricardo Formosinho.

RUI MINDERICO

Na terça-feira, Mourinho, de 55 anos, deixou o comando técnico dos 'red devils', cargo no qual foi substituído interinamente pelo norueguês Ole Gunnar Solskjaer.

Lusa