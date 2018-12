Rio Ave “tranquilo” para o encontro com os dragões 

José Gomes já não orientou o treino do Rio Ave esta manhã e também não esteve presente na antevisão do jogo dos vila-condenses frente ao FC Porto. Foi Augusto Gama quem respondeu às questões dos jornalistas. O treinador-adjunto sublinha que os jogadores estão tranquilos para o encontro com os dragões, apesar das notícias que dão como certa a ida do treinador José Gomes para a segunda liga inglesa.