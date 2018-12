Wolverhampton de Nuno Espírito Santo perde com o líder Liverpool

O avançado egípcio Mohamed Salah (18 minutos) e o defesa-central holandês Virgil van Dijk (68) materializaram em golo a supremacia da equipa de Jurgen Klopp, apesar da boa resposta do Wolverhampton, que teve Rui patrício, Ruben Neves e João Moutinho a titulares e Ivan Cavaleiro a entrar aos 63 e Rúben Vinagre aos 80.

Com este resultado, o Liverpool soma 48 pontos, mais quatro do que o Manchester City, que no sábado recebe o Crystal Palace, enquanto o Tottenham, que tem 39, visita no domingo o Everton de Marco Silva, oitavo com 24 pontos, a um do Wolverhampton.

Os 'wolves', que até ao momento apenas tinham perdido com o Tottenham nos jogos com os 'grandes', até foi o primeiro a incomodar, mas as suas três tentativas não tiveram sucesso.

Ao contrário, os pupilos de Jurgen Klopp 'faturaram' mal tiveram oportunidade, em lance de insistência concluído com cruzamento de Fabinho e desvio, com toque subtil, de Salah, sem hipóteses para Rui Patrício.

O sétimo triunfo seguido no campeonato, em busca de um título que lhe foge desde 1990, foi sentenciado na etapa complementar em lance de insistência com cruzamento de Salah e desvio de van Dijk, nas costas de Bennett, que não atacou a bola.



Lusa