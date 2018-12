FC Porto vence Rio Ave por 2-1

O FC Porto venceu este domingo em casa o Rio Ave por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da Primeira Liga.

Brahimi (16') e Marega (25') fizeram os golos de mais uma reviravolta portista, depois de Carlos Vinícius (12') ter colocado a equipa vilacondense em vantagem no Dragão.

Com esta vitória, os dragões passam a somar 36 pontos e vão fechar o ano na liderança isolada, independentemente do que venham a fazer Sporting, Sporting de Braga e Benfica. Já a equipa vilacondense cai para o 10.º lugar, com 19 pontos.

Na próxima jornada, a primeira de 2019, o FC Porto desloca-se ao terreno do Desportivo das Aves (3 de janeiro às 20h15) e o Rio Ave recebe o Moreirense (2 de janeiro às 20h15).